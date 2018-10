Sparatoria a Ponte Felcino, Leonelli (Pd): "La propaganda non serve, lavoriamo insieme per il bene di Perugia"

"Quello che nella scorsa notte si è verificato a Ponte Felcino, in circostanze ancora da chiarire, è allarmante, poiché nel giro di pochi giorni siamo di fronte alla seconda persona morta per fatti legati alla criminalità”. Così in una nota il consigliere del Partito Democratico Giacomo Leonelli interviene sulla sparatoria alle porte di Perugia, dopo l'assalto a una tabaccheria.



Uno dei malviventi è stato trovato morto in un'auto, colpito alla nuca da un proiettile. Sia i carabinieri che i vigilantes avevano aperto il fuoco contro la vettura in fuga. Nell'auto sono stati ritrovati anche il bottino del furto e vari arnesi da scasso.

“Quanto successo in questi pochi giorni - prosegue il consigliere - non accadeva a Perugia dal 2012. Ma questi fatti dimostrano tristemente che la propaganda e la speculazione politica non servivano in passato a risolvere questo genere di problemi e non servirebbero oggi: questo – conclude - è invece il momento di restare uniti e lavorare insieme per il bene è la sicurezza della nostra città”.