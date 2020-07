Sondaggio Sole 24 Ore: il gradimento post Covid dei sindaci di Terni e Perugia

Non c'è podio, per quanto riguarda il gradimento dei sindaci umbri, come invece è riuscita ad ottenere la Presidente dell'Umbria Donatella Tesei al terzo posto con il 57 per cento. La classifica del Sole 24, dopo aver ascoltato un campione dei cittadini di Perugia e Terni, porta in dote ai sindaci Romizi e Latini una buona notizia e una cattiva. La buona: entrambi possono vantare di stare in maniera solida sopra il 50% per cento (la soglia di elezione), la brutta che rispetto al dato elettorale sono in calo.

Latini, sindaco di Terni, può vantare una posizione nettamente migliore rispetto al collega perugino: 20esima posizione nazionale con un grandimento del 58,3% (-5,2) mentre Romizi si trova alla 61esima posizione (su 105 capolughi di provincia) con il 52,9 per cento rispetto al 60 per cento del primo turno di un anno fa. I peggiori sindaci? Leoluca Orlando (Palermo), Virginia Raggi (Roma) e Salvo Pogliese (Catania). I migliori tre: De Caro (Bari), De Luca (Messina) e Gori (Bergamo).