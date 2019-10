Elezioni regionali, nuovo sondaggio sull'Umbria: Tesei avanti su Bianconi, la forbice e il numero degli indecisi

Anche l'ultimo sondaggio sulle elezioni in Umbria conferma il vantaggio di Donatella Tesei, candidata del centrodestra più civici, su Vincenzo Bianconi, candidato del Patto Civico tra Pd e Movimento 5 Stelle. La rilevazione su un campione di elettori umbri è stata fatta dall'agenzia di ricerca Noto Sondaggi su commissione della trasmissione Porta a Porta del direttore Bruno Vespa. Il vantaggio dell'ex sindaco di Montefalco è valutato intorno all'8 per cento. Tesei tra il 47-51 per cento, Bianconi tra il 39-43 per cento. Il terzo candidato è Claudio Ricci che oscilla tra il 5,5-7,5 per cento. Scende progressivamente ma resta alta la quota degli indecisi: passati dal 35 per cento del primo sondaggio all'attuale al 29%.