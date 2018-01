Sondaggio del centrodestra in Umbria per i collegi di Camera e Senato: i dati

Gli ultimi sondaggi elaborati su scala nazionale, collegio per collegio, per il centrodestra sono arrivati anche in Umbria ieri sera e da allora i partiti della coalizione umbra da Forza Italia alla Lega a Fratelli d'Italia stanno elaborando calcoli e richieste a Roma per ottenere il massimo. Comunque tutto sarà deciso nella spartitoria romana. Il collegio alla Camera più difficile è quello di Perugia Uno: il capoluogo, tutto il Lago, e Marsciano. Qui il centrosinistra a guida Pd sarebbe avanti di 4 punti rispeto alla coalizione di centrodestra, il Movimento 5 Stelle al terzo posto. Un divario contenuto ma che dà qualche sicurezza in più ai renziani.

Per questo collegio, il più difficile, si sono proposti i vertici di Fratelli d'Italia disposti a mettere in campo l'assessore all'urbanistica e alllo sport di Perugia, Emanuele Prisco. Ma Forza Italia lo vuole. Come vuole anche il collegio di Terni-Orvieto-Narni - che vede il centrosinistra in leggerissimo vantaggio di un punto su Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Spetterebbe alla Lega - da accordi romani - il collegio che, secondo l'ultimo sondaggio, sarebbe il migliore in assoluto la coalizione Salvini-Berlusconi-Meloni: ovvero quello che comprende Città di Castello, Umbertide, Gubbio-Gualdo-Foligno-Assisi-Bastia. Qui il centrodestra è avanti di un paio di punti su centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

Il sondaggio di Forza Italia sancisce invece al Senato - due collegi - una differenza importante pro-centrosinistra: fino anche a 5 punto di vantaggio sugli altri movimenti. Il fatto che per Palazzo Madama possono votare solo chi ha compiuto 25 anni di età favorirebbe il Pd e i suoi alleati.