Sondaggi Umbria - E' testa a testa: centrodestra avanti in 3 collegi, in 2 il centrosinistra. M5S al 25%

Ufficialmente tutti i collegi dell'Umbria sia al Senato che alla Camera sono in bilico: ovvero al momento i candidati hanno grosso modo le stesse probabilità di vittoria e molto dipenderà dal lavoro del candidato sul territorio per smuovere indecisi o chi attualmente vorrebbe aderire al partito del non voto. Lo studio del quotidiano Repubblica - con tanto di mappa interattiva - stavolta è arricchito anche dai nomi dei candidati e dal loro peso e non più dunque dall'aria che tira solo a livello nazionale, dal cosiddetto voto di opinione.

Ad un mese e due giorni dal voto i risultati sono sorprendenti per una regione (un tempo) rossa: alla Camera il centrodestra avanti sue due colleghi su 3. Mentre al Senato è in vantaggio il centrosinistra nel collegio della provincia di Perugia, avanti il centrodestra nel ternano. Il Movimento 5 Stelle, sempre secondo il sondaggio di Repubblica, sarebbe sotto in media di sette punti dal primo.

Ecco i dati.

Camera Perugia 1

Giacolo Leonelli (centrosinistra) 34,20% - Emanuele Prisco(centrodestra) 30% - Giannetalis Paola 24,16% (M5S)

Camera Perugia 2

Marchetti Riccardo Augusto (centrodestra) 32,34% - Gianpiero Bocci 31,78% (centrosinistra) - Gino Proietti Di Manici 25,4% (M5S)

Camera Terni - Raffaele Nevi 32,21% (centrodestra) - Cesare Damiano 31,56% (centrosinistra)- Riccetti Lucio 24,8% (M5S)

Senato Umbria 1 - Giampiero Giulietti 34,53% (centrosinistra) - Franco Zaffini 30,66% - Tizi Francesca 22,69%

Umbria 2 - Donatella Tesei (centrodestra) 32,64 %- Simonetta Mignozzetti 31,85 - (centrosinistra) - Marco Moroni 23,26% (M5S)