Sondaggi, i collegi alla Camera e al Senato: chi è avanti, chi insegue (fonte Corriere della Sera)

I sondaggi girano e rigirano nelle stanze dei partiti maggiori anche a Perugia. Tutti sono concordi nel dire che i collegi Camera e Senato sono ancora tutti contendibili dato che c'è un 25 per cento di elettori ancora indecisi ma convinti ad andare al voto. Ma il tempo passa e certi andamenti - per quanto superabili - si consolidano. Come dimostra lo studio schema sui collegi del Centro italia da parte del Corriere della Sera. Partiamo dalla Camera, collegio Perugia 1, sfidanti principali Prisco (centrodestra), Leonelli (centrosinistra) e Paola Giannetakis (movimento 5 Stelle): secondo il Corriere della Sera il collegio sta andando in direzione del centrosinistra che sarebbe avanti di 5-6 punti.

In direzione del centro-sinistra ma con un distacco inferiore di pochi (tra 1-4 punti) anche il collegio alla Camera Foligno-Città di Castello. Bocci dunque avanti sia sul leghista Marchetti che sul Movimento 5 Stelle. Mentre nel terzo collegio è il centrodestra leggermente avanti fino ad un massimo di 5 punti grazie all'ottima squadra messa in campo da Raffaele Nevi, ternano doc. Al Senato un collegio per uno secondo le analisi del Corriere. Umbria 1 con Giulietti avanti da 0 a 4 punti su Zaffini, mentre Donatella Tesei - sindaco di Montefalco - vicina alla Lega, è avanti 3 punti sull'esponente del Pd e dei Radicali, Socialisti e Verdi. Più indietro il 5 Stelle ma per avere certezze bisognerà aspettare il 4 marzo dalla 23 in poi, inizio delo spoglio.