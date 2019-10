Regionali, Sinistra Civica Verde per Bianconi schiera i "padri nobili": capofila Mandarini-Carnieri, tutti i firmatari

Riceviamo e pubblichiamo l'appello agli elettori - con tanto di firme dei sostenitori di tutta l'Umbria - di Sinistra Civica e Verde, il cartello elettorale che appoggia la candidatura a Presidente di Vincenzo Bianconi (patto civico tra Pd e 5 Stelle). Due gli obiettivi: arginare l'eventuale vittoria della Tesei che guida la coalizione di centrodestra più civici e un forte cambiamento nell'azione di governo rispetto al passato recente. Tutti i nomi dei padri nobili del cartello di sinistra.

********

"L’Umbria ha bisogno di una svolta profonda. Per questa svolta la cultura delle destre, il sovranismo egoista, sarebbe il peggior nemico. La destra porterebbe l’Umbria nell'isolamento, fuori dai processi riaperti in Europa e lontano dalle scelte del governo nazionale. Ci riflettano le forze più vive dell’Umbria, quelle del lavoro, dell’impresa e della ricerca!

La crisi umbra, nel decennio trascorso, è stata pesantissima, tra le più dure in Italia. Di questo si deve discutere per trovare soluzioni che rilancino lo sviluppo, valorizzino il lavoro, creino occupazione, allarghino i diritti, sviluppino la ricerca scientifica e gli investimenti pubblici per creare impresa e per elaborare politiche industriali efficaci. In questi anni le diseguaglianze sono aumentate, le famiglie hanno ridotto gli investimenti nell'istruzione dei figli; le politiche sociali sono arretrate e sono mancate politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Serve una svolta alla quale sono chiamate le forze della sinistra, che sono fondamentali nello schieramento che sostiene alle elezioni regionali Vincenzo Bianconi Presidente.

Bisogna ripensare l’Umbria, con la stessa forza con la quale, in passato, le nostre classi dirigenti seppero prendere questa regione, molto povera e arretrata, e portarla nel cuore dello sviluppo nazionale. E’ necessario rompere gli incroci opachi tra Istituzioni e società, evidenziati dalla vicenda sanità, senza dimenticare che la sanità pubblica in Umbria è tra le più qualificate d’Italia, mentre la destra, approfittando dello scandalo, vorrebbe aprire alle privatizzazioni.

E’ possibile aprire una strada nuova nel solco della tradizione ideale e civile dell'Umbria che è ricca: dal pacifismo di Capitini al volontariato, al meraviglioso tessuto di beni culturali, respingendo lo spirito chiuso, corporativo, aggressivo che spacca la comunità con il quale le destre si sono inserite in questi mesi nella vita delle città umbre". E' una battaglia di civiltà!

Firmatari dell'appello

Mandarini Francesco - Carnieri Claudio - Bottini Lamberto - Brutti Paolo -

Giovannetti Mario - Locchi Renato - Riommi Vincenzo - Solinas Attilio - Vinti

Stefano - Zuccherini Stefano - Beco Filippo - Bellini Ornella - Castellani Brunello -

Mignini Piero - Albanesi Daniela - Cristofori Cecilia - Sorbini Alberto - Volpi Mauro

- Bini Bruno - Orsini Adolfo - Petrini Giovanna - Sollevanti Adamo

Alcherigi Mauro - Allegria Teresa - Alunni Italo - Alunni Kevin - Antonelli Maria Rita -

Antonelli Sabrina - Arcioni Candido - Arcioni Claudio - Arcioni Francesco - Arcioni

Michela - Arcioni Nicolò - Arcovio Vittoria -Atanasi Silvano - Atzori Emanuela -

Bacanella Simonetta - Baldicchi Walter - Barbacci Claudio - Barbanera Antonio -

Barbanera Marianna - Barcacci Eolo - Baroni Massimo - Bartoli Matteo - Barzucchi

Anna Rita - Bastioli Silvano - Battistelli Mario - Beco Alberto - Beco Fillippo - Belli

Flavia - Benedetti Giovanni - Bennati Emanuele - Benvenuti Maurizio - Berna

Alessandro - Bertozzi Marco - Bettini Paolo - Biancardi Giorgio - Bianchesi Sandra -

Bianchi Fausto - Bianciardi Giorgio - Bertini Antonio - Bertozzi Marco - Bettini Paolo -

Bettoni Franco - Biancardi Giorgio - Bianchesi Sandra - Bianchi Fausto - Bianciardi

Giorgio - Bianconi Romano - Binucci Maria Serena - Bisdomini Vittorio - Bistacchia

Mario - Boccio Emanuela - Boggi Alice - Boncompagni Lorenzo - Boncompagni

Marcello - Bosi Ivo - Bovaio Oreste - Braccalenti Corrado - Braccalenti Walter -

Bragetti Nadia - Bragoni Rosanna - Bragotti Rosanna - Branchetti Luigi - Branda

Anna Rita - Brasacchio Rosellina - Brestuglia Giovanni - Brilli Debora - Brugnoni

Amelio -Burani Ennio - Buzzetti Franco - Buzzetti Gualtiero - Cacchione Maria Rita -

Cacciavillani Silvano - Cagiotto Irene - Calistri Franco - Cambiotti Paola - Campanari

Amerigo - Campanelli Tullia - Campani Luciano - Canetti Mirella - Caolini Leontina -

Capaldini Tiziana - Caporalini Moreno - Cappellacci Olivana - Cappelletti Nicola –

Capponi Artemio - Capputi Rossana - Caprini Andrea - Caprini Claudio - Carini

Mariella - Carini Orlando - Carloni Moira - Casaccio Claudio - Casciari Rossella -

Castagnacci Giancarlo - Castellini Catia - Cavicchi Alba - Ceccarini Liliana -

Ceccarini Oscar - Ceccarini Stefania - Cecchini Claudio - Cerbella Diego - Cerbella

Lino - Cerbella Sandro - Cerquaglia Giorgio - Cerquaglia Marco - Cerquaglia Roberto

- Cerquiglini Gianni - Chiasserini Assunta - Ciaccini Marino - Cialini Patrizia -

Cioppini Francesco - Ciotti Paola - Ciprini Francesco - Cirulli Nadia - Cittadini Nicola

- Coltorti Maura - Comanducci Fabio - Comanducci Ginevra - Comanducci Guglielmo

- Comodi Giuseppe - Contessa Veronica - Conti Francesca - Corradini Diego -

Corrente Massimiliano - Corsini Giancarlo - Costantini Patrizia - Cozzari Davide -

Cozzari Giorgio - Cozzari Luca - Cozzari Massimo - Cozzari Matteo - Cozzari

Michele - Cruciani Claudio - Cucchiarini Eliana - Cucciolotti Luana - Dalle Molle

Mario - De Paolis Amato - Del Bene Fausto - Del Bene Giacomo - Del Bene

Giuseppe - Del Bene Raffaela - Del Bene Silvia - Di Lascia Francesco - Di Lello

Davide - Di Loreto Paolo - Donati Mirko - Doni Anna - Doria Annalisa - Dozzini

Rocco - Eideh Miriam Abu - Ettore Anselmo - Euplio Angelica - Fagiani Pasquale -

Fagiolo Rossella - Faina Federico - Falasca Vincenzo - Falaschi Fernando - Famiani

Lina - Favetta Giampiero - Fedeli Alianti Valia - Filippetti Valentino - Filipponi

Nicoletta - Filuppucci Emilia - Fiorentini Pietro - Fiorucci Anna - Maria - Fiorucci

Gianni - Fiorucci Giulia - Fiorucci Stefania - Flamini Enrico - Fraolini Paolo -

Frascarelli Gianni - Frenguelli Lorena - Frontera GiovanBattista - Fumanti Giuseppe -

Galeazzi Roberto - Galli Giovanni - - Gambacorta Attilio - Gennaioli Ferdinando -

Gentili Carla - Gentili Fausto - Gervasi Daniela - Gervasini Tiziana - Giacchè

Gabriele - Giannotti Guido - Ginetti Fernando - Giovagnoni Alberto - Giovannini Piera

- Giovannoni Donatella - Girolami Luigi - Giustinelli Susanna - Gostinicchi Sauro -

Gragnoli Bruno - Gragnoli Vincenzo - Grizzi Andrea - Guasticchi Cristian - Guasticchi

Palmiro - Guerra Simone - Guglielmi Francesca - Guglielmi Francesco - Guidi

Giovanni - Guidi Mario - Gustinelli Carla - Gustinelli Eugenio - Gustinelli Florido -

Gustinelli Gabrio - Gustinelli Susanna - Hincks Marj - Hyso Jorida - Iannoni Antonio -

Iannoni Rossano - Laurenzi Paolo - Lolli Luciano - Lolli Maria - Lorenzini Marcello -

Luna Antonio - Lusij Mireille - Luzi Fausto - Maggini Cinzia - Mancini Stefano -

Marabissi Miriana - Marchesini Ivan - Mariannelli Maria Assunta - Marinelli Valerio -

Marionni Rosanna - Mariucci Alessandro - Martinelli Giandomenico - Masiello Valeria

- Massaccesi Michela - Massari Alessandra - Mattei Giuseppe - Mattei Giuseppe -

Mattioli Andrea - Mattioli Giuseppe - Mattioni Simone - Mattioni Walter - Mattiuzzo

Michela - Mazzi Giuseppina - Mencarelli Diego - Mencarelli Marcello - Mencarelli

Massimo - Mencarelli Massimo - Mencarelli Stefano -Micchia Franco - Milli Elisa -

Minciarelli Leonardo - Mingarelli Stefano - Mischianti Barbara - Modou Sow -

Monaco Oscar - Moretti Stefano - Moretti Valter - Nardi Giampiero - Natali Nazareno

- Natalini Felicetta - Nicosanti Giovanni - Nolte Karl Heinz - Nuti Giordano - Nuti Luca

- Nuti Mattia - Olivo Gabriele - Organtini Daniela - Ortolani Fabiano - Ortolani Franco

- Paccaria Rita - Palumbo Eugenio - Panfili Federico - Panfili Riccardo - Papalini

Massimiliano - Parbuono Giancarlo - Pasquoni Stefano - Passarelli Davide -

Passarelli Tommaso - Patumi Renzo - Peccia Alba - Pensa Agostino - Pensa

Luciano - Pericoli Giorgio - Perli Patrizia - Permenti Gino - Picchi Roberto - Piccolotti

Elisabetta - Pieracci Valeria - Pierli Emanuele - Piermatti Sandro - Pieroni

Alessandro - Pieroni Giovanni - Pinca Adelia - Pini Giulia - Pisanu Elena - Polchi

Fabio - Polinori Lucio - Polito Gianni - Ponti Irene - PorcellottiGiulia - Porfidi Federica

- Primi Fiorello - Procacci Alessandro -Prologo Laura - Radici Elio - Rainone PIerluigi

- Ranocchia Ivano -Rastelli Terdelinda - Ribiscini Attilio - Ricci Armando - Ricci

Fabrizio - Riganelli Daniela - Romanelli Maila - Romani Gabriele - Rondolini Fausto -

Rondolini Giuseppe - Rondolini Simone - Rondoni Serena - Rosati Giulia - Roscini

Patrizia - Rosi Adelio - Rossi Amelia - Rossi Anna Rita - Rossi Eugenia Rita - Rossi

Fausto - Rossi Maria - Rossi Ottavio - Rossi Sandro - Rubechi Silvano - Russo Rita -

Sabbatini Tommaso - Santarelli Matteo - Santini Domenico - Santini Ivanoe -

Sargentini Maria - Sarli Michele - Sartoretti Paolo - Savastano Salvatore - Scarpelli

Vanda - Schippa Gianluca - Sebastiani Federica - Sendori Flaviana - Sereni

Eleonora - Sganavizzi Pasquale - Solano Elisabetta - Spiganti Giancarlo - Stecconi

Graziella - Suella Maria Gabriella - Taborchi Mario - Taccini Fosco - Tamburi Carlo -

Tamiazzo Paolo - Tassi Bruna - Terenzi Gianni - Termotto Giuseppina - Testarelli

Lina - Testarelli Paolo - Teyxeira Elvira - Tirimagni Romeo - Tomarelli Enzo - Tordoni

Luciana - Torrioli Francesco - Trabalza Mariunucci Cristina - Trevisani Monica -

Tricarico Rocco - Trinoli Giampaolo - Triulzi Leonardo - Trivelli Marco - Tufi Fabiola -

Turrioni Franco - Uberta Lucia Anna - Vantaggi Enrico - Vantaggi Silvano - Venturi

Alessandro - Vezzani Valerio - Vitali Dania - Vitali Giuliana - Volpa Marzia - Volpa

Moreno - Volpini Mario - Zaccheo Anna Maria - Zangarelli Fabrizio - Zangarelli Maria

Rosa - Zingarelli Nicola - Zoccoli Carlo - Zulevi Carlo