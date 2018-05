Camere bloccate, un sindaco in trincea: "Cari Deputati umbri visto che non lavorate, donate una mensilità"

Non è nuovo il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, in fatto di provocazioni per ribadire, a modo suo, l'importanza della buona politica e le difficoltà in cui si trovano i primi cittadini tra tagli e crisi. L'ultima riguarda direttamente tutti i deputati eletti lo scorso 4 marzo 2018: sedici rappresentanti politici divisi tra Camera e Senato. Presciutti chiede a loro un contributo dato che in tre mesi hanno recepito lo stipendio senza dover lavorare: il Governo non c'è e le commissioni non sono state ancora nominate. A suo dire l’unico adempimento compiuto "è stata l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato e dei rispettivi uffici di Presidenza ed organi collegati".

"Nonostante ciò da quasi tre mesi siete regolarmente retribuiti con indennità e diarie che in buona sostanza vi sono state liquidate pur senza, usatemi il termine, “lavorare”. Ed allora da Sindaco, quotidianamente in trincea ed a contatto coi problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese, di uno dei comuni più colpiti da dieci lunghi anni di grave crisi economica, mi sento in dovere di farvi una richiesta che di seguito vado ad esplicitare e che spero vogliate tutti indistintamente accogliere".

Il sindaco chiede una mensilità a tutti i parlamentari per andare ad integrare il Fondo di Solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze o a rischio sfratto. Attualmente il fondo 2018 ha liquidità per 67mila euro, di cui 50mila dati dalla Fondazione Cassa di Risparmio e altri 17mila risparmio indennità consiglio comunale e giunta.

"Un impegno diretto, di questa natura da parte vostra credo non rappresenti un enorme sacrificio e consentirebbe di alleviare, seppur in parte, le sofferenze quotidiane di tante famiglie ed avvicinerebbe in maniera tangibile gli eletti ai propri elettori". La proposta è stata inviata a tutti i deputati umbri. Sarà accolta?