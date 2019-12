Da indipendenti a sindaci di Forza Italia: cresce la pattuglia di amministratori berlusconiana

In quota centrodestra, ma da indipendenti, all'ingresso ufficiale in un partito della coalizione che li sostiene. I sindaci Enrico Valentini di Gualdo Cattaneo ed Eridano Liberti di Torgiano hanno deciso di aderire a Forza Italia. L'annuncio è stato dato dalla coordinatrice Catia Polidori: “È con grande piacere che accolgo l’ingresso nella nostra squadra di ulteriori due amministratori giovani, meritevoli e competenti, che, come già i loro colleghi, sapranno interpretare al meglio il buon governo di Forza Italia, mettendo in campo azioni valide al servizio della collettività. Questi nuovi ingressi sono la dimostrazione che Forza Italia, in Umbria, è un partito vitale, attrattivo ed inclusivo, che gode

della fiducia dei cittadini; una comunità tenuta salda dai valori di libertà e democrazia".