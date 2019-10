Taccuino elettorale, serata targata Fratelli d'Italia al Quattro Torri: in 600 per Marco Squarta

Oltre 600 persone al Quattro Torri per la serata di campagna elettorale, organizzata da Fratelli d'Italia di Perugia, alla presenza del capogruppo regionale del partito di Giorgia Meloni, il perugino Marco Squarta che ha fatto il punto sul lavoro svolto in 5 anni di consiglio regionale, le battaglie sostenute e le vittorie: dal Frecciarossa, all'assegno di sostegno per le malattie invalidanti fino ad arrivare al sostegno alle start up e anziani. A Squarta è spettato anche il compito di delineare gli obiettivi del partito e il programma per il Governo dell'Umbria. Presenti all'evento anche il parlamentare Emanuele Prisco e la candidata a Presidente della Giunta regionale per il centrodestra, Donatella Tesei.

