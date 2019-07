Confermata la straordinaria elezione di un senatore in più per l'Umbria: seggio al Movimento 5 Stelle

L'Umbria, fino alla fine della legislatura, in via eccezionale potrà contare su un senatore in più, rispetto ai tradizionale 7 seggi già assegnati 15 mesi fa. Un evento straordinario perchè in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha ottenuto tanti seggi a fronte di un numero minore di candidati a disposizione nelle liste. Da qui, dopo calcoli e contro calcoli, la decisione della maggioranza in Senato di attingere da altre regioni per avere un Senato "completo". E' scattato dunque il seggio in Umbria per il Movimento 5 Stelle: la prima dei non eletti Emma Pavanelli, storico rappresentante "pentastellato", che ore può entrare di diritto a Palazzo Madama.

"Sono onorata - ha scritto su Fb la senatrice Pavanelli - di entrare a far parte del Senato della Repubblica e del gruppo MoVimento 5 Stelle. Sono felice di poter dare, come portavoce del MoVimento, il mio contributo per le nostre battaglie, in particolare sull'ambiente, una delle nostre stelle. La sostenibilità è la chiave della costruzione del futuro di tutti noi. Lavorerò con impegno e entusiamo al servizio dei cittadini".