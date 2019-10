Elezioni, i fedelissimi segretari del segretario Pd Verini: "Grazie a lui abbiamo tenuto..."

Il commissario del Pd, Walter Verini, uno dei protagonisti maggiori della storica sconfitta in Umbria del centrosinistra, dopo gli attacchi pesanti, riceve anche il sostegno di 16 segretari - molti del ternano pochi nel perugino - di circolo. Dal circolo di Marmore passando per Orvie e Castiglione del Lago, fino ad arrivare a quello di Torgiano. Sedici circoli su un centinaio attivi. Per questa parte, minoritaria del Pd, Verini ha lavorato bene e addirittura ha fatto tenere in termini di voti il partito.

"In questi mesi il lavoro del Commissario, insieme a quelli di tante democratiche e democratici ha ridato ossigeno e apertura al partito, e se - nella sconfitta - il Pd ha ottenuto il 22.3% è stato merito di questo impegno. Un risultato simile a quello delle europee, quando però nella lista PD c’erano Leu, i renziani prima della scissione, Calenda e non c’erano le liste civiche. Dobbiamo continuare ad aprire e rinnovare il partito e la politica, perché non vogliamo che comportamenti gravissimi e capi bastone tornino a dominare il Partito Democratico".

Appoggiano anche la nuova strategia: quella congressuale. "Occorre aprire con la stagione dei congressi, come ha dichiarato il Segretario Zingaretti una fase politica nuova con un nuovo progetto di Partito Democratico in cui non ci siano spazi per restaurazioni o ritorni al passato. Saremo insieme a tanti militanti e quanti si uniranno a noi le sentinelle del futuro, nella consapevolezza che il paese e non solo l’Umbria ha bisogno di un rinnovato Partito Democratico dove le esperienze e le competenze siano al servizio di una nuova generazione di dirigenti".

Ecco i circoli che hanno firmato il manifesto pro-Verini: circolo Marmore, circolo Piediluco, circolo Papigno, circolo Collestatte, circolo Terni centro, circolo B. Bovio, circolo Moro/Berlinguer Terni, Circolo Alviano, circolo Acquasparta, Martina Unione Comunale Orvieto, Circolo Avigliano Umbro, Circolo Arrone, Unione Comunale Panicale, Commissario Gualdo Cattaneo, Commissario Torgiano, Unione Comunale Castiglione del Lago, Unione Comunale Città della Pieve, Comunale Norcia