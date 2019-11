"Spara a Salvini": scritta di minacce al leader della Lega. Briziarelli: "E' il risultato dell'odio verso Matteo"

"Spara a Salvini": è la scritta denunciata dal senatore della Lega, Luca Briziarelli, che è stata individuata a San Feliciano di Magione lungo il Lago Trasimeno. Una scritta che è stata notata da diversi cittadini e che è stata comunicata nella giornata di oggi all'esponente leghista punto di riferimento del territorio lacustre. Briziarelli ha pubblicato tutto sui social: "Ecco il risultato dell'odio seminato nei confronti di Matteo Salvini. Quando si trasforma l'avversario in un nemico e si combatte la persona solo perché non si condividono le sue idee e le sue proposte questo è il risultato. Noi continueremo a batterci "per" gli Italiani e non "contro" qualcuno".