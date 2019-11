Le sardine umbre prendono possesso di Piazza della Repubblica: "E' un successo"

Le sardine dell'Umbria hanno preso possesso oggi pomeriggio Piazza della repubblica a Perugia. Da tutta la regione hanno risposto agli organizzatori che hanno lanciato da giorni l'appello sui social. La manifestazione è perfettamente riuscita: si parla di migliaia di cittadini ma il numero ufficiale o stimato non è stato ancora comunicato. Zero bandiere di partito, ma solo cittadini accumunati dalla lotta alla Lega e ai populisti in genere. In più oggi le sardine umbre sono scese in piazza in occasione della festa alla Città della Domenica per la vittoria della Lega in Umbria alle ultime regionali alla presenza di Matteo Salvini e della Governatrice Donatella Tesei.

Nella folla in Piazza della Repubblica anche molti bambini e giovanissimi con le famiglie. Clima di festa senza al momento nessun problema. Molto soddisfatti gli organizzatori umbri: "Siamo tantissimi, da qui parte l'opposizione in Umbria e nel resto del Paese contro il populismo, il sovranismo e il razzismo. Le sardine ormai sono diventate l'incubo dello Squalo Salvini".