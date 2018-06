Nuove nomine in casa Pd: Sarah Bistocchi è il nuovo capogruppo del Partito Democratico

Dopo l'addio a Palazzo dei Priori del consigliere comunale e capogruppo del Pd, Diego Mencaroni, è subentrata al suo posto (in Consiglio) Elena Ranfa, insegnante e ricercatrice di Ponte San Giovanni, prima dei non eletti del Pd. Il nuovo capogruppo invece è Sarah Bistocchi, sino ad oggi Vice-Presidente del Consiglio Comunale.

"Il Partito Democratico di Perugia - è spiegato in una nota - ringrazia Diego Mencaroni per il prezioso ed equilibrato lavoro svolto come consigliere capogruppo, nella certezza che potrà continuare a dare il proprio importante contributo al PD, al centro-sinistra cittadino e alla crescita culturale della Città".