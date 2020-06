Sanità, De Luca (5Stelle): "Grave errore smantellamento postazione notturna 118 di Pantalla"

“Prendiamo atto che l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, continua ad ignorare la gravità del problema relativo ai ritardi nell'intervento dei mezzi di soccorso del 118”. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, dopo il question time discusso ieri dall’Assemblea legislativa in cui ha denunciato la “carenza strutturale di presidi, mezzi e risorse del servizio di emergenza/urgenza”.

Per De Luca si tratta di “un argomento che purtroppo riguarda tutti e la cui importanza è legata a tutte le segnalazioni ricevute in questi mesi. Situazione che si incrocia con la mancanza di presidi sui territori nell'arco della giornata: molti ridotti alle sole ore del giorno, altri senza sorveglianza medica nel fine settimana. La dimostrazione plastica – ha spiegato - è lo smantellamento della postazione notturna del 118, post-Covid, nella Media Valle del Tevere dove il 48 per cento degli interventi supera i 20 minuti massimi previsti dalla legge”.