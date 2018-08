San Marco, il Pd taglia l'erba del parco giochi del quartiere: "Aree verdi abbandonate"

Questa mattina si sono riuniti alcuni iscritti al Circolo del Pd di San Marco e, muniti di descespugliatori, hanno tagliato l’erba alta del parco giochi del quartiere, limitrofo alla Chiesa. “E’ stato un momento importante per noi – afferma il segretario del Circolo Francesco Zuccherini - con il nostro piccolo contributo, abbiamo sistemato un parco giochi frequentato dalla comunità.” “Con questo gesto continua Zuccherini - vogliamo lanciare un segnale all’Amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione delle aree verdi della città, secondo noi totalmente insufficiente. I cittadini – conclude - possono dare un contributo per quanto riguarda le piccole manutenzioni delle aree verdi, come quello che stiamo dando noi stamattina, ma è del tutto ovvio che senza un impegno forte e costante del Comune, le aree verdi della città saranno inevitabilmente destinate all’incuria e l’abbandono”.

Il Circolo, prosegue la nota, "registra ulteriori criticità nel territorio, a partire dall’area verde di San Marco, limitrofa la palestra, e a quella dietro le costruzioni del Supermercato Pam. Anche il parco di rimbocchi verte in condizioni critiche e la zona dei Conservoni, in particolare l’area Pic-Nic vicino al Museo delle Acque, è lasciata all’incuria". E ancora: "Lo stesso Circolo del Pd di San Marco è stato protagonista della stesura di un corposo documento con il quale, con spirito propositivo, vengono evidenziate le principali problematiche delle zone di San Marco, Ponte d’Oddi, Santa Lucia, Montegrillo e Rimbocchi, che ha portato anche alla discussione di un Ordine del Giorno in Consiglio comunale".