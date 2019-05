Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna im Umbria come promesso ai suoi militanti nei giorni scorsi per dare una mano in vista dei ballottaggi.Il "Capitano" sarà in Umbria mercoledì 5 giugno ed effettuerà due comizi politici: il pomeriggio il leader del Carroccio sarà a Foligno per Stefano Zuccarini mentre in serata, alle 21, sarà in piazza della Repubblica a Orvieto per Roberta Tardani.