Elezioni comunali 2018, ballottaggio a Terni: Matteo Salvini torna in città

Ballottaggio Lega (più centrodestra)-M5S dopo il primo giro di elezioni amministrative. E Matteo Salvini torna a Terni. Il Ministro dell'Interno, leader e segretario federale della Lega, sarà in città giovedì 21 giugno alle ore 21 in piazza della Repubblica a sostegno del candidato a sindaco Leonardo Latini di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia) e civici (Terni Civica) in vista del ballottaggio di domenica 24 giugno.

L'appuntamento è alle 19.30 in piazza della Repubblica: "E' una bellissima notizia per me e per tutti i ternani - dice Leonardo Latini - E' stato Matteo Salvini a lanciare la mia candidatura a sindaco ed è tornato in città nel pieno di una crisi governativa. Ora, nonostante i numerosissimi impegni, sarà di nuovo con me e con tutti i ternani giovedì 21. Che dire? Una bella prova della sua vicinanza a Terni e all'Umbria".