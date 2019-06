Regionali, i civici di Progetto Umbria lanciano Romizi. Il sindaco: "Io penso solo a Perugia"

"Non ho mai pensato alla Regione. La candidatura è una idea personale di Francesco Calabrese. Lo ringrazio per la stima e le belle parole, ma io ho preso un impegno con la città di Perugia per altri 5 anni di lavoro. Dobbiamo terminare progetti che abbiamo con coraggio iniziato nella scorsa legislatura e altri ne dovremo progettare per la Perugia dei nostri figli": con queste parole misurate il sindaco di Perugia Andrea Romizi cancella qualsiasi ipotesi di candidatura a presidente alle prossime regionali. Il lancio è stato fatto dall'ex assessore Francescp Calabrese con tanto di lista civica del candidato presidente: Progetto Umbria, evoluzione di Progetto per Perugia lista cattolica con ottime entrature negli uffici del Cardinale Bassetti. Il lancio della candidatura di Romizi, a sua insaputa, è sembrata più una trovata per lanciare il nuovo contenitore civico su base regionale dopo che a Perugia ha raccolto il 15 per cento.