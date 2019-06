TOTO NOMINE Il Governo bis Romizi prevede anche i "mini-assessori": ecco la mappa dei capigruppo

Tecnicamente si chiamano consiglieri comunali delegati, ovvero coloro che ricevano dal sindaco una delega di un settore relativo all'amministrazione cittadina. In pratica sono dei mini-assessori senza stipendio e ufficio che comunque possono incidere sulle sorti del buon governo della città. Sono altri uomini e donne chiamati a vivere a stretto contatto con le realtà economiche, sociali, sportive e culturali della città. Nella lista della futura giunta Romizi bis figurano anche loro, oltre che i papabili ad un assessorato vero e pesante. Il sindaco, dopo i colloqui con i gruppi di maggioranza e con i singoli, sarebbe intenzionato a premiare 4 consiglieri comunali dando una delega su cui lavorare e rappresentare il suo governo cittadino. Le voci sono tante e come sempre variabili ogni 5 minuti. Tra i papabili: il punto fermo è il giovane consigliere comunale di Forza Itala, Cagnoli, anche per arginare i malumori di un partito che non avrà esponenti diretti in Giunta. Tutti gli altri invece sono traballanti: si ipotizzano deleghe alla Casaioli, ex assessore comunale al commercio, in quota Progetto Perugia, a Pici , poliziotto e sindacalista, per Perugia Civica, uno alla Lega (Fioroni o Mattioni) un altro a Fratelli d'Italia. Per quest'ultimo posto ci sono buon possibilità per il giovane imprenditore Lupatelli, eletto raccogliendo oltre 500 preferenze e sbancando soprattutto nella ex rossa area nord di Perugia.

Per quanto riguarda la corsa ai capigruppo giochi sono quasi fatti. Opposizione: Giubilei portavoce del centrosinistra e capogruppo della sua civica. il Pd è diviso ma dovrebbe spuntarla la battagliera Bistocchi. Opposizione 2: il Movimento 5 Stelle con Francesca Tizi. Maggioranza: Blu alla Renda, Forza Italia a Cagnoli, Perugia Civica a Pici, Fratelli d'Italia a Mencaglia, Progetto Perugia a Francesco Vignaroli, Lega a Mattioni (ma se prende la delega da Romizi potrebbe lasciare o a Valigi o a Fioroni).

Per la Giunta comunale il sindaco sta ancora ragionando su potenziali colpacci di uomini di peso da inserire. Se i grandi nomi non daranno disponibilità allora è più probabile questa formazione politica: 3 assessori a Progetto Perugia (Varasano, Numerini, Cicchi); 2 alla Lega (Tuteri e Luca Merli), 2 Fratelli d'Italia (Pastorelli -Giustozzi). Fioroni (esterno), Bertini (esterno).