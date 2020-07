Biondi Recuperi, Comune e Arpa scrivono alla Regione: sorveglianza, selezione rifiuti e sicurezza

L'ennesimo rogo di rifiuti, con tanto di nube nera che si è alzata in cielo, alla Biondi Recuperi di Balanzano sta preoccupando e molto non solo i cittadini ma anche il consiglio comunale. Il capogruppo dei Movimento 5 Stelle Tizi ha interrogato la Giunta comunale sia su una potenziale delocalizzazione (dell'azienda) che sui provvedimenti presi per arginare altri incendi che sono forieri di inquinamento del territorio.

L’assessore Otello Numerini ha fatto il punto sugli interventi e sulle richieste del Comune e di altri enti per mettere in sicurezza l'azienda e il territorio: "Il Comune di Perugia si è attivato scrivendo alla Regione: abbiamo chiesto l’attivazione della procedura in materia ambientale, ossia la diffida al gestore ad adottare misure complementari. Altra richiesta alla Regione è stata formulata da Arpa che ha invitato l’ente a diffidare la Biondi affinché metta in atto un sistema di sorveglianza del sito h24, implementi la procedura di accettazione dei rifiuti ed altro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nulla si può sull'obbligo di una delocalizzazione: "Per ciò che riguarda infine la delocalizzazione essa non è ascrivibile ad alcun istituto giuridico né tantomeno ad un potere ordinatorio del Comune implicando tale operazione scelte di carattere aziendale che esulano dalle competenze di sindaco e Amministrazione".