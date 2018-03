Roberto Fico eletto presidente della Camera, Gallinella (M5S): "Ora tagliamo i costi della politica"

Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera dei Deputati. L'esponente del Movimento 5 Stelle è stato eletto a maggioranza a Montecitorio. Filippo Gallinella, deputato umbro del Movimento, esulta: "Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo presidente, che saprà incarnare al meglio lo spirito di cambiamento che anima l’Italia del 2018 e che i cittadini hanno espresso così chiaramente con il voto del 4 marzo. Per il Movimento 5 Stelle – afferma Gallinella – è prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi, perciò ribadiamo che il taglio ai costi della politica dev’essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura: siamo profondamente convinti che si debbano e si possano razionalizzare i costi della Camera dei Deputati, senza per questo tagliare i costi della democrazia".



E ancora: "Qualcosa è stato fatto, ma c’è ancora tantissimo da fare. Perciò, l’intento di rinnovamento deve essere la linfa vitale della 18esima legislatura, a cominciare da scelte che guardino al bene di tutti, e non solo di una piccola parte. Solo ritrovando lo spirito di essere comunità di cittadini, possiamo recuperare il senso di Stato che vogliamo incarnare, portando equilibrio laddove ci sono squilibri, in modo che nessuno debba più sentirsi ai margini e tutti riescano a esprimere le proprie potenzialità: è dall’individuo che bisogna ripartire".