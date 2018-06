LA DIRETTA DELLO SPOGLIO Elezioni comunali 2018: risultati in tempo reale dei municipi al voto

********

Ore 00.11 - A Monte Santa Maria Tiberina, appare ormai chiaro che il sindaco eletto è Letizia Michelini quando manco un seggio alla fine dello sfoglio.

Ore 00.08 - Primo seggio a Terni: una curiosità: Lega al 22.4%, il Pd al 14 per cento.

Ore 00.06 - Primo seggio Terni: Latini 40% (centrodestra), Angeletti 24 per cento (Pd), De Luca il 16% (M5s)

Ore 00.05 - Secondo seggio scrutinato su 3 a Monte Santa Maria Tiberina: Letizia Micheletti 80,17%, Dario Maestri 19,82.

ORE 23.51 - Primo seggio scrutinato: a Monte Santa Maria Tiberina. Avanti Letizia Michelini al 72,38.

Ore 23.48 - Affluenza: in provincia di perugia 62,41% contro il 67,81% precedenti elezioni. A Terni come detto affluenza addirittura sotto quota 60.

Ore 23.47 - Spoleto definitivo affluenza: votanti 60,51% contro 69,70. Come era nelle previsioni crollo anche a Spoleto di nove punti.

Ore 23.46 - Terni definitivo affluenza: votanti 59,47% contro il 67,52 % del 2014. Meno 8 punti.

Ore 23.41- Passignano affluenza finale: ha votato il 61,12% della popolazione contro il precedente del 72,09 per cento. Un crollo addirittura di 11 punti.

Ore 23.30 - Umbertide definitivo affluenza: ha votato il 70,36% contro l 75,22%. Crollo di 5 punti. E voci parlano di astensione record a Spoleto e Terni.

Ore 23.28 - Corciano definitivo affluenza: 57,91 per cento contro il 55,95%: quasi due punti in più come previsto

ORE 23.23 - Cannara definitivo: 68,58% conto 74,92% dell'ultma tornata elettorale. Un tonfo di oltre 6 punti in percentuale. E' sicuramente psa Ore 23.19 - Dati ufficiosi: Corciano e Passignano sarebbero gli unici due comuni in controtendenza: la percentuale dei votati sarebbe molto più alto.

Ore 23.17 - Arrivano i primi dati sull'affluenza e anche nei piccoli centri si registra un calo dei votanti: Monte Santa Maria Tiberina 71.04% contro il 74,35% del 2015. A Trevi ha votato il 63.50 contro il 66.88%. Nei comuni più grandi il calo toccherebbe anche meno 7 punti. Ma sono dati ancora ufficiosi.

Ore 23.13 - I comuni che potrebbero andare al ballottaggio, perchè sopra i 15mila abitanti, sono Spoleto, Terni, Corciano e Umbertide. Se nessuno prenderà il 50% più 1 di voti si tornerà a votare tra due settimane in piena estate.

ORE 23.07 - Seggi chiusi in tutti i comuni dove si vota, Non ci sono stati particolari problemi ai seggi, secondo quanto riferito alla Prefettura. Le prime indiscrezioni parlano di un affluenza in leggero calo rispetto alle elezioni comunali passate.