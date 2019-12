Rimpastino in Giunta a Perugia: alla Lega sicurezza e sanità, esordio per il neo-assessore Giottoli

Il 30 dicembre prossimo esordirà in Giunta a Palazzo dei Priori Gabriele Giottoli, manager perugino, che prenderà il posto di Michele Fioroni passato in giunta regionale con la Presidente Tesei. A Giottoli le deleghe allo Sviluppo economico, alla Perugia ultradigitale e al Turismo. Rimpasto in Giunta per altre deleghe: Bando Periferie, Mercato Coperto e al Turreno andranno all’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia. All'assessore leghista Luca Merli la delega alla sicurezza. Il sindaco Romizi prende tra le competenze proprie il Pums. A Clara Pastorelli vanno anche i rapporti con le città gemelle. A Gianluca Tuteri, vice-sindaco, anche rapporti con Azienda ospedaliere e Asl.