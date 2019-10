Post sisma, Bianconi annuncia: "In caso di vittoria nominerò un tecnico per la ricostruzione"

"Se sarò eletto Governatore dell'Umbria nominerò un esterno per la gestione del post-sisma nell'area della Valnerina terremotata. Non sarò io ad occuparmene direttamente". Vincenzo Bianconi, candidato del Pd, Movimento 5 Stelle, civici e sinistra, ha lanciato questa proposta nel giorno della conferenza stampa di risposta ad un articolo del Corriere dell'Umbria su appalti di servizi e ricostruzione che riguardano l'importante impresa di famiglia del candidato.

Un tecnico che verrà da fuori regione come già preventivato per diversi eventuali assessori della sua Giunta? "State sicuri che cercherò il migliore, la persona più adatta per quel ruolo al di là della sua provenienza. Abbiamo in Umbria molte eccellenze come nel resto del Paese. Non ho nessuna preclusione, l'importante è il merito e le capacità": ha ribadito Bianconi che ha voluto così fugare qualsiasi ipotesi od ombra di conflitto di interesse dato che la Valnerina - alle prese con la ricostruzione - è il territorio dei suoi ristoranti e alberghi e dove vive con la sua famiglia.