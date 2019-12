Terremoto, la presidente Tesei annuncia: "In arrivo 27 persone per l'ufficio ricostruzione"

Una ferita ancora aperta per l'Umbria e le altre regioni del Centro Italia, il terremoto 2016, perché la ricostruzione, in tre anni, hanno fatto poco, troppo poco. E non sembra porre rimedio il recente Decreto terremoto varato dal Governo. Decreto per il quale la presidente Donatella Tesei esprime “insoddisfazione”, “in quanto non va nella direzione di una maggiore accelerazione e semplificazione delle procedure”.

Intanto ad accorciare i tempi potranno contribuire le 27 figure professionali in arrivo “per il lavoro da svolgere negli uffici della ricostruzione”.