Rete oncologica in difficoltà, Coletto: "Più prevenzione gratuita per il tumore al seno, riattiveremo registro tumori"

La preoccupante situazione sulla rete oncologica regionale e il blocco del registro regionale sui tumori - fermo ormai da anni -, emerse in commissione regionale, non hanno trovato impreparato l'assessore regionale Luca Coletto che, fin dal suo insediamento, aveva ribadito di aver incontrato diverse criticità a cui mettere mano. Una eredità che, come si sta dimostando, non era tutta rose e fiori come si diceva. “Fa piacere constatare che la Commissione sanità e Servizi sociali dell’Assemblea legislativa - ha scritto Coletto - abbia scattato una fotografia della realtà che abbiamo ereditato. Di certo, lavoreremo affinché servizi di grande eccellenza e fondamentali per la salute di tutti i cittadini vengano ripristinati”.

Ma il passato è passato, quindi bisogna capire cosa fare oggi per evitare quel "collasso del sistema" pre-annunciato dal professore Roila. Coletto ha annunciato una svolta a breve per il registro sui tumori dopo una serie di incontri con l'Università e la struttura sanitaria: "Siamo consapevoli dell’importanza del servizio anche per verificare le azioni sul fronte della prevenzione oncologica e, a breve, firmeremo la convenzione per far ripartire l’attività. Proprio per non disperdere questo grande valore, – ha detto Coletto – abbiamo fatto vari incontri finalizzati a garantire la continuità del servizio". Secondo aspetto riguarda un potenziamento dei controlli preventivi anti-tumore: l’abbassamento dai 50 ai 40 anni dell’età delle donne umbro inserite nel percorso gratuito di screening mammografico, visto i casi sempre più frequenti di donne sotto i 50 anni affette da patologia tumorale al seno”.