Consiglio regionale Umbria, Tommaso Bori capogruppo del Pd: "Opposizione rigorosa e propositiva"

Il Pd ha scelto: Tommaso Bori, il mister preferenze del Partito Democratico, è il nuovo capogruppo in consiglio regionale. Una decisione 'all'unanimità' presa in una riunione del nuovo gruppo consiliare con il commissario del Pd Walter Verini. Bori, spiega una nota del Pd, "procederà da subito ai primi adempimenti per la costituzione formale del gruppo e al lavoro comune tra le forze della coalizione che ha sostenuto il programma e la candidatura a Presidente di Vincenzo Bianconi".

E Bori spiega con un post su Facebook: "Assumo la responsabilità di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale con spirito di servizio e volontà di costruire il futuro. Mi impegnerò al massimo, insieme a tutti gli eletti del Pd, che ringrazio per la loro fiducia, e a tutte le forze della coalizione che hanno sostenuto il programma e la candidatura a Presidente di Vincenzo Bianconi, per portare avanti le nostre proposte e i programmi condivisi con i cittadini. Saremo un'opposizione rigorosa, corretta e propositiva, saldamente ancorata ai principi e agli ideali che ci caratterizzano, per il bene dell'Umbria e delle persone che ci vivono, studiano e lavorano". E poi uno sguardo in casa Pd: "Credo e mi impegnerò – prosegue Bori – anche per rigenerare il Partito Democratico a partire dai territori".

Il nuovo gruppo consiliare del Pd è composto da Tommaso Bori (6.485 preferenze), Simona Meloni (4.052 preferenze), Fabio Paparelli (3.878 preferenze), Donatella Porzi (3.822 preferenze), Michele Bettarelli (3.494 preferenze).