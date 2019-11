Regione Umbria, la Tesei sceglie un ufficio anche al Broletto

Doppio ufficio per la nuova Governatrice dell'Umbria. Palazzo Donini e Broletto. Come spiega una nota della Regione Umbria, la presidente Donatella Tesei si è recata questa mattina nella sede dell’Ente di Palazzo Broletto a Perugia. La visita è stata occasione di conoscere e salutare il personale della Regione che svolge il proprio servizio negli uffici della zona di Fontivegge". Una visita per conoscere da vicino la 'macchina' regionale ora a guida centrodestra. E poi la scelta: "Nello stesso stabile, dove hanno sede gli assessorati, la Presidente Tesei ha individuato un suo ufficio dove poter svolgere, quando necessario, alcuni incontri e riunioni operative con gli stessi assessori, i dirigenti e il personale presenti al Broletto".