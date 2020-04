La Presidente Tesei agli umbri: "Sul fronte sanitario segnali incoraggianti. Ma ora più che mai si deve tenere duro"

Non vanificare i sacrifici fatti che stanno portando dei risultati importanti in Umbria. La Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, è tornata ad appellarsi agli umbri, al loro senza di responsabilità, in vista del fine settimana di Pasqua che non potrà essere vissuto come in passato per via della grave emergenza sanitaria che ha stravolto la vita di tutti.

Ma ora più che mai bisogna tenere duro. "Ci accingiamo alla Pasqua e, oltre a fare gli auguri a tutti i cittadini della regione, chiedo di rimanere nelle proprie abitazioni, non contravvenendo alle disposizioni nazionali e locali, al fine di non gettare via gli importanti passi in avanti fatti e i tanti sacrifici, sia in termini di privazioni personali che di perdite di vite umane. I dati generali sono confortanti e ci fanno pensare alla seconda fase che, anche in accordo con la Conferenza delle Regioni, ci vedrà ritornare gradualmente alla normalità".

La Presidente è impegnata su due fronti per ridisegnare sia il ritorno alla normalità che lo sblocco dell'economia fortemente provata. Il primo fronte è il tavolo nazionale con le altre regioni, il secondo è quello interno dove è stato insediato un tavolo scientifico con la presenza dell'Università e delle categorie. "Una fase 2 – ha concluso la Presidente della Regione - che sarà fondamentale per la nostra ripresa, ma che potremo affrontare solo se in questi giorni continueremo a rispettare le misure di contenimento”.

Doveroso il ringraziamento alla macchina sanitaria che in questi giorni sta potenziando la struttura sul territorio per sperimentare farmaci a domicilio e controlli a tappeto nelle case di riposo, comunità e carceri: “Voglio ringraziare tutto il sistema sanitario, di protezione civile e i volontari per il grande lavoro che stanno svolgendo. Anche grazie al loro impegno – ha concluso Tesei - sono state adottate una serie di misure che hanno permesso di seguire ed essere accanto ai pazienti umbri direttamente sul territorio".