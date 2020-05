Costruzioni e infrastrutture per l'Umbria, il tavolo per progettare il futuro: i componenti

Regione e associazioni di settore insieme per progettare il futuro dell'Umbria su infrastrutture e costruzioni. La giunta Tesei, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Enrico Melasecche, ha istituito il "Tavolo Tecnico per le Costruzioni e le Infrastrutture".

Si siederanno i rappresentanti di Ance Umbria, Cna UUmbria - Unione Costruttori, Confartigianato Umbria - Federazione Edili Anaepa; Confapi Umbria, un rappresentante del movimento cooperativo di produzione e lavoro, un rappresentante delle Casse edili di Perugia e Terni, un rappresentante di Ordini e Collegi professionali e un rappresentante della Rete Professioni Tecniche. A coordinarlo l'assessore regionale. In base all'ordine del giorno sarranno invitati anche gli esperti e i professionisti di settore.

Come spiega l'assessore Melasecche "la creazione del Tavolo è avvenuta accogliendo le richieste degli operatori. Pensata in una fase antecedente l’emergenza “coronavirus” è divenuta cogente con lo scoppio della pandemia. Va ad aggiungersi, quale iniziativa territoriale, alle attività che la Regione sta già portando avanti sui tavoli nazionali".

E ancora: "Con la creazione del Tavolo tecnico delle costruzioni e delle infrastrutture, la Giunta regionale – ha proseguito Melasecche - intende dotarsi di uno strumento prettamente tecnico, capace di intercettare le esigenze a livello di territorio, al fine di produrre idee/azioni/attività, per venire incontro alle esigenze di settore e cercare di supportare le imprese in crisi da vari anni. Contiamo di convocare a breve la prima riunione operativa per iniziare ad esaminare le varie problematiche che sono sul tappeto e che interessano questi settori".