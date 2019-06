La Regione Umbria fa girare i direttori: i nuovi incarichi e i nomi, designato il nuovo amministratore di Umbria Salute

Dopo l'inchiesta sanità, a Palazzo Donini si gira e si nomina. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al personale Antonio Bartolini, ha deliberato la riorganizzazione, con effetto immediato dalla firma dei relativi decreti da parte del presidente della Regione Fabio Paparelli, delle cinque direzioni regionali attualmente esistenti. La situazione, inchiodata dalla diffida di Orlandi per restare ai vertici della Sanità umbra, si è sbloccata dopo l'arrivo del parere dell'Avvocatura regionale e dopo la disponibilità dei direttori - Orlandi compreso - a ruotare.

Ecco tutti i nuovi incarichi e i nomi. Sulla base del nuovo assetto dunque la direzione “salute, welfare, sviluppo economico, istruzione, università, diritto allo studio” è stata affidata a Luigi Rossetti; la direzione “programmazione Affari internazionali ed europei” è stata affidata a Walter Orlandi; la direzione “organizzazione e risorse umane, finanziarie e strumentali, affari generali e rapporti con il Governo, turismo, Agenda digitale e coordinamento politiche di coesione europea e nazionale” è stata affidata a Lucio Caporizzi. Confermati nelle rispettive direzioni Alfiero Moretti, a quella del “governo del territorio, infrastrutture e protezione civile”, e Ciro Becchetti alla direzione “agricoltura, ambiente e cultura”.

Non è finita qui. Giri e nomine. E come spiega la Regione Umbria,la Giunta regionale ha provveduto anche alla riorganizzazione, attraverso rotazione straordinaria, secondo le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di alcune posizioni dirigenziali.

In latre parole: il dottor Umberto Piccioni, attuale dirigente dell’Ufficio Patrimonio della Regione Umbria, è stato designato Amministratore unico di Umbria Salute e servizi, la società regionale che si occupa delle gare per gli acquisti in sanità e delle gare di aggiudicazione dei lavori pubblici finanziati con i fondi della ricostruzione del sisma 2016. Anche questo incarico avrà la durata di un anno dalla nomina che verrà effettuata dall’Assemblea dei consorziati, su designazione appunto della Regione.