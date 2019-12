Regione Umbria, razionalizzazione della "macchina", infrastrutture e collegamenti: le priorità della presidente Tesei

La riduzione dei direttori, 3 invece di cinque e un direttore generale, il passaggio da 65 a 40 dirigentI (in virtù anche di pensionamenti) per un risparmio di 3 milioni l'euro l'anno. Il potenziamento dei collegamenti ferroviari, con il Frecciarossa in testa, e poi l'aeroporto di San Francesco, con numeri che al momento non soddisfano completamente, per favorire non solo le partenze degli umbri, ma soprattutto l'arrivo in Umbria, di turisti, ma anche di aziende. Dietro la stella di un marchio Umbria che identifichi tutte le potenzialità della regione, non solo in termini di offerta culturale.

Sintesi del futuro prossimo di attività della giunta regionale che la presidente Donatella Tesei presenta in occasione dell'incontro con la stampa in vista della fine dell'anno. Impossibile fare il bilancio di una manciata di giorni di lavoro dell'esecutivo - "Abbiamo potuto fare solo quanto necessario per non bloccare la macchina amministrativa" - lo sguarda è rivolto a gennaio e agli appuntamenti già nell'agenda della governatrice: gli incontri con i vertici di Trenitalia per le corse specifiche ma anche per interventi strutturali che, dice, sono lì sulla carta e lì sono rimasti, e con il ministero dei Trasporti , la definizione della convenzione con l'Università per la sanità - "Con il rettore ci siamo visti e ci rivedremo" -, la definizione del ciclo dei rifiuti, su cui ha posto l'attenzione anche il presidente dell'Auri, Antonino Ruggiano: "A monte dobbiamo migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, riducendo il residuo al minino. Che il sistema discariche abbia ancora due anni di vita lo sappiamo, ne siamo ben consapevoli. Dovremo trovare rapidamente la soluzione migliore".