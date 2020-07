Piano Emergenza Umbria da 25 milioni di euro: nuovi mezzi, terapie intensive, ospedale da campo e Pantalla potenziato

Per fronteggiare la drammatica emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di coronavirus (ed un suo potenziale ritorno di contagi da autunno) la Regione dell'Umbria ha messo in campo un piano di potenziamento della rete ospedaliera finanziato con quasi 26milioni di euro. Gli interventi sono stati orientati a raggiungere il numero di posti letto di terapia intensiva richiesto dal Ministero e all'ampliamento dei Pronto soccorso dei nosocomi umbri per i quali si è intervenuto anche riorganizzando gli accessi.

La Regione ha previsto anche l'acquisto di 2 ambulanze di tipo A, costate 100mila euro ognuna (soccorso avanzato provvisto di strumentazione per telemedicina), assegnate all'Azienda ospedaliera di Perugia per coprire l'area nord della regione e l'altra all'Azienda ospedaliera di Terni, operativa per l'area sud della regione.

Nel piano approvato in consiglio regionale oggi è stata confermata la realizzazione del contestato dall'opposizione e sotto osservazione della Corte dei Conti, ospedale da campo, grazie al contributo di tre milioni di euro, disposto a favore della nostra Regione dalla Banca d'Italia, compatibile, secondo la maggioranza, con il Decreto ‘Rilancio’ dove si prevede una dotazione di posti letto mobili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La relatrice del Piano, Eleonora Pace (Fratelli d'Italia) ha spiegato che per la struttura: "È stato scelto il centro ‘Umbria fiere’ di Bastia perché serviva un posto dove fare il collaudo. Se dovesse servire in caso di recrudescenza della pandemia sarebbe spostato nei pressi di un ospedale. Si tratta di una struttura che potrebbe risultare utile anche per altre emergenze, come un evento sismico”. L'opposizione, con emendamento, aveva chiesto di stralciare il progetto dell'ospedale da campo dal Piano ma è stato bocciato dall'aula. Mentre è stata votata all'unanimità la proposta di risoluzione riguardante l’ospedale di Pantalla per un piano di potenziamento.