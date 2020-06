Nomine & Poltrone - Regione Umbria, scelto il nuovo Amministratore Unico di Umbraflor

La Giunta Regionale ha nominato il nuovo Amministratore Unico di Umbraflor. Si tratta di Matteo Giambartolomei, nato a Perugia nel 1978, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia; dopo il periodo di pratica ha sostenuto e superato l’esame di ammissione all’Ordine degli Avvocati di Perugia, per poi essere, tra l’altro, senior partner di uno studio legale associato, consulente legale della Sied Umbria, docente in numerosi corsi di formazione, collaboratore e membro della commissione d’esame alla cattedra di Diritto sportivo (2006/2010), di Diritto privato e di Diritto di famiglia (2005/2010).

"Nella logica della spending review adottata dall’Amministrazione regionale, il compenso, che era precedentemente stabilito in 65 mila euro annui più un 20% eventuale a titolo di premio per raggiungimento degli obiettivi, è stato rivisto in 48 mila euro annui più l’eventuale 20%", spiega la Regione Umbria.