Nomine & Poltrone, la Tesei nomina i super-manager per rilanciare l'Umbria: i nomi, i settori e i titoli

La Giunta regionale dell’Umbria ha nominato quattro direttori regionali e i due commissari straordinari delle Aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Questi i direttori regionali nominati dall’esecutivo.

Carlo Cipiciani, a cui è stata affidata la Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Laureato in Economia e commercio. Dal 2008 ad oggi dirigente presso Regione Umbria del Servizio Programmazione generale (in precedenza Servizio Programmazione Strategica generale). Dal 2014 Responsabile struttura di raccordo coordinamento per la strategia di Agenda Urbana ex DGR 996/2014, ricompresa nell’Asse VI Sviluppo urbano sostenibile del POR Fesr 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020. Dal 2016 Dirigente ad interim del Servizio Comunicazione istituzionale e Social media. Dal 03.05.2010 al 31.10.2014 e dal 01.06.2015 al 30.11.2015, Dirigente ad interim del Servizio Controllo Strategico e Valutazione delle politiche.

Claudio Dario, a cui è stata affidata la Direzione Salute e Welfare. Laureato in Medicina e Chirurgia. In qualità di dirigente dal 1/12/98 al 31/1/2002 dirigente medico di II livello di direzione medica presso Presidio ospedaliero di Treviso; dal 06/7/95 al 30/11/98 dirigente medico (incarico di supplenza) di II livello di direzione medica presso Presidio ospedaliero di Treviso; dal 27/11/92 al 5/7/1995 dirigente medico con incarico di vice direttore sanitario presso Azienda ULSS 10 Treviso; dal 02/01/1988 al 26/11/1992 dirigente medico presso la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Treviso; dal 1/1/2001 al 1/2/2002 direttore del Dipartimento di Direzione ospedaliera di Treviso; dal 1/2/2002 al 31/12/2002 direttore sanitario presso Azienda ULSS n. 16 Padova; dal 01/01/2003 al 31/12/2012 direttore generale ULSS n. 9 Treviso con incarico Direttore generale ad interim dell’Azienda Asl n. 7 Pieve di Soligo dal 7/5/12 al 31/12/12. Dal 01/1/13 al 31/12/15 Direttore generale Azienda ospedaliera di Padova; dal 01/01/2016 al 19/6/2016 Direttore generale azienda ULSS 16 Padova e Commissario delle Aziende ULSS 15 e ULSS 17 - Cittadella e Monselice. Dal 20/6/2016 ad oggi Direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento).

Stefano Nodessi Proietti, a cui è stata affidata la Direzione Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile.

Laureato in Ingegneria civile edile. Dal 01/01/2018 ad oggi Dirigente tecnico dell’Autorità umbra rifiuti e idrico (AURI). Dal giugno 2011 al dicembre 2017 Dirigente ad interim dei settori Infrastrutture e gestione del territorio del Comune di Assisi. Da agosto 2009 al maggio 2011 Dirigente del Settore Infrastrutture e Territorio del Comune di Assisi; dal settembre 2000 al settembre 2009 Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ricostruzione del Comune di Assisi. Dirigente dal 1998 ad oggi del CCNL Dirigenza nella pubblica amministrazione.

Luigi Rossetti, a cui è stata affidata la Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale.

Laureato in Economia e commercio. Dal 15 settembre 2007 al 31 dicembre 2008, Dirigente in posizione individuale presso Regione Umbria per la promozione per la commercializzazione delle produzioni regionali; dal 1 gennaio 2008 al 31 gennaio 2011 Dirigente presso Regione Umbria del Servizio Politiche industriali e per il credito alle imprese; dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2011 Dirigente presso Regione Umbria con interim del Servizio internazionalizzazione delle imprese. Dal 1.2.2011 al 29.2.2016 Coordinatore dell’Area imprese e Lavoro della Regione Umbria, ai sensi dell’art.24-bis del regolamento di organizzazione. Dal 1 marzo 2016 al 24 giugno 2019 Direttore regionale della Regione Umbria presso la Direzione Attività Produttive, Lavoro, Formazione e istruzione. Dal 25 giugno 2019 ad oggi Direttore regionale Regione Umbria presso la Direzione Salute, Welfare, Sviluppo Economico, Istruzione Università e Diritto allo studio.

Tutti gli incarichi avranno la durata di sei mesi e decorreranno dal 1 gennaio 2020, ad eccezione della Direzione Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile che ha decorrenza dal 17 febbraio 2020, data in cui cesserà l’incarico ricoperto dal direttore Alfiero Moretti.

La Giunta regionale ha, inoltre, nominato Commissario straordinario della Azienda Usl Umbria 1 Silvio Pasqui, in sostituzione del dimissionario Luca Lavazza, e Commissario straordinario della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, in sostituzione del dimissionario Massimo Braganti. Gli incarichi avranno durata semestrale, fino al 30 giugno 2020. Silvio Pasqui attualmente è direttore sanitario della Usl Umbria 1, mentre Massimo De Fino è direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni.