Trasporti pubblici, Mancini: "Altri tagli? L'assessore nega, ma i sindacati sono preoccupati"

Da una parte l'assessore regionale ai trasporti, Chianella, che ribadisce che dall'11 settembre saranno ripristinate tutte le corse degli autobus tagliate nel periodo estivo per la carenza di fondi necessari, dall'altra il capogruppo della Lega Valerio Mancini che invece parla di bluff e di tagli mascherati. Il leghista cita fondi sindacali che sarebbero "preoccupate per il futuro prossimo" del servizio.

“Apprendo con sconcerto da fonti interne al mondo sindacale – ha dichiarato il Capogruppo Lega Valerio Mancini - che sono invece in programma ulteriori tagli per circa 200mila chilometri al trasporto pubblico locale su gomma, sollecitati dagli uffici tecnici regionali, in un quadro di rispetto dei vincoli di bilancio. Non vorrei che la comunicazione dei tagli alle corse venga resa nota solamente dopo la sottoscrizione degli abbonamenti, come tra l’altro è accaduto nel caso delle corse estive. Speriamo che non sia così, altrimenti saremo costretti a rivolgerci alle associazioni di tutela dei consumatori e agli organi preposti, per denunciare l’ennesima vergogna della sinistra".

Mancini ha ricordato come l'ex Governo Lega-5Stelle ha inviato alla "Regione circa 100milioni all’anno da destinare al settore dei trasporti e viene da domandarsi come mai la Regione non sia mai riuscita a cofinanziare il trasporto pubblico locale, per il quale il fondo nazionale risulta non essere sufficiente”.