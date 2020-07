Coronavirus, nuova ordinanza per la Fase 2: sì agli sport di contatto e a squadre

Nuovo ordinanza, per la Fase 2, firmata dalla Presidente Donatella Tesei. Il testo prevede, nell’ambito del misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, la ripresa degli sport da contatto e squadra a decorrere dall’8 luglio 2020. Stiamo parlando di attività sportive come arti marziali, lotta, scherma, ma anche calcetto basket, pallavolo, pallanuoto e beachvolley.

"A decorrere dall’8 luglio – si legge nel provvedimento - è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra nel rispetto rigoroso delle linee guida approvate in data 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto. L’Ordinanza verrà pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria".

