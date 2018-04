Il progetto Cresco porta lavoro: "In Umbria 900 assunzioni a tempo indeterminato"

“Il progetto Cresco ha prodotto in Umbria oltre 900 assunzioni a tempo indeterminato”: lo ha detto il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria ed assessore al lavoro Fabio Paparelli intervenendo oggi, nella sede dell’Asp Giovanni Ottavio Bufalini a Città di Castello, alla presentazione dei primi risultati nell’Alta valle del Tevere del progetto Cre.s.c.o - Crescita, sviluppo, competitività e occupazione".

E ancora: “Si tratta di un risultato molto significativo – ha proseguito Paparelli. Il primo step del progetto – ha detto - ha già prodotto circa 500 assunzioni a tempo indeterminato a cui ne seguiranno altre 400 conseguenti alla riapertura del bando. Cresco – ha aggiunto - ha favorito la ripresa del sistema produttivo umbro sostenendo le imprese che investono in piani di sviluppo, incrementando e migliorando l'occupazione, rispondendo in maniera puntuale e qualificata ai fabbisogni di personale e di competenze professionali delle imprese del territorio. Un progetto che ha contribuito a migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro – ha concluso - sostenendo l'incontro tra domanda e offerta di professionalità, offrendo alle persone disoccupate iscritte ai CPI regionali strumenti di politiche attive del lavoro per accrescere le loro competenze in linea con le esigenze del sistema produttivo locale favorendone l'ingresso stabile nel mondo del lavoro”.

I questo quadro si inseriscono anche le 10 assunzioni a tempo indeterminato avvenute in Altotevere, realizzate a seguito di oltre 20 tirocini aziendali e di 500 ore di formazione per un totale di oltre 100 mila euro di contributo.

All'incontro erano presenti il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, del vice-sindacco e assessore alla cultura, Michele Bettarelli, l’assessore allo sviluppo economico, Riccardo Carletti, l’assessore al bilancio del comune di San Giustino, Simone Selvaggi, il presidente e direttore dell’ASP Bufalini, Stefano Briganti e Marco Menichetti.