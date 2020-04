Coronavirus, l'assessore Coletto schiera in Umbria i laboratori mobili: tamponi a domicilio per i soggetti a rischio

Per arginare sempre di più il contagio, evitando contaminazioni che potrebbero provocare reparti chiusi e sanitari in quarantena, la Regione dell'Umbria su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto in tutti i territori dell'Umbria farà entrerare in azione una task-force formata da professionisti e volontari specializzati nel trasporto e nell'emergenza sanitaria che dovrà gestire ambulatori mobili per effettuare a domicilio i tamponi per verificare la positività al Covid-19. L'accordo è stato siglato questa mattina tra la Regione Umbria e le Associazioni di Volontariato Sanitario dell’Umbria ANPAS Umbria, Coordinamento Misericordie Umbria, Croce Rossa Italiana-Comitato regionale Umbria riuniti nel Comitato Unico di Coordinamento Servizi Sanitari Umbria (CUSS Umbria).

I MEZZI IN AZIONE - All’attività dell’ambulatorio mobile saranno dedicati 2 Camper sanitari, 6 Ambulanze da trasporto tipo B , 4-6 mezzi da trasporto di materiali biologici (auto staffette), 1 auto staffetta. Le ambulanze ed i camper verranno allestiti con la creazione nel vano sanitario di un “percorso sporco” ed un “percorso pulito” e dotati di dispositivi di refrigerazione per la conservazione dei tamponi durante il trasporto.

L'INTERVENTO - Saranno i medici di base a inoltrare una richiesta, attraverso ricetta dematerializzata, alla Usl di competenza territoriale con indicazione del nominativo e della residenza del paziente che necessita del prelievo, successivamente sarà allertata la Sala Operativa Unica regionale (SOUR) della Protezione Civile Regionale o COU 118 Umbria che predisporrà l’iter per l’esecuzione del tampone da parte di un operatore dell’Usl.

“Si tratta – afferma l'assessore Coletto - di un progetto, per il quale ringrazio le associazioni, che garantisce un servizio innovativo e finalizzato a raggiungere il 100 per cento della popolazione interessata”. Per la realizzazione del progetto sono stati individuati quali interlocutori la Centrale Operativa Regionale (COR Umbria) e la Centrale Operativa Unica 118 UMBRIA (COU 118 Umbria, con la collaborazione anche di enti pubblici e imprese.