La Regione investe il suo tesoretto da 4 milioni di euro: tutti i beneficiari dai grandi eventi agli scuolabus per i piccoli comuni

Un ricco assestamento di bilancio della Giunta regionale dell'Umbria è stato approvato a maggioranza dalla maggioranza di centrosinistra. Un tesoretto da ridividere in vari settori economici, sociali e culturali dell'Umbria del valore di 4 milioni di euro. Una cifra figlia di un incremento delle entrate dovute dal recupero fiscale Irap (800mila euro) e della tassa auto (500mila), ma anche dall’incremento di entrate extratributarie (2 milioni) e dai risparmi per oneri sui mutui (6 milioni 550mila euro). Il tutto mantenendo i conti in ordine e in equilibrio.

Ecco come saranno ripartite le risorse settore per settore

Agricoltura è uno dei settori economici maggiormente beneficiati dal tesoretto in sede di assestamento di bilancio: sono 532mila euro assegnati, di cui 100mila per il finanziamento del fondo regionale per far fronte ai danni alle produzioni zootecniche provocati dalla fauna selvatica, 140mila per interventi di irrigazione, 65mila per interventi nel settore ittico, 100mila per le attività dell’associazione regionale allevatori dell’Umbria, 15mila per la vigilanza ecologica e 100mila per la promozione del settore agroalimentare.

Turismo, grandi eventi e spettacolo: 250mila per la promozione turistica, 80mila per il sistema museale e 30mila euro per Umbria Jazz e 90mila per il Teatro stabile dell’Umbria.

Cultura: 150mila euro all’anno per il 2018-2019-2020 sono destinati alla FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA per la Sagra musicale umbra. C’è poi un contributo straordinario di 80mila euro all’anno per il triennio 2018-2020 a favore del TEATRO LIRICO DI SPOLETO, accanto al contributo ordinario.

Territori: 600Mila euro sono per la destinazione ai comuni del 30 per cento dei proventi derivanti dai diritti di sfruttamento delle sorgenti termali e imbottigliamento ACQUE MINERALI.

Comuni sotto i duemila abitanti: 100Mila euro sono per contributi per l’acquisto di SCUOLABUS.

Comuni e dissesto idrogeologico: 150mila euro.

Protezione civile: 150mila euro per contributi alle spese di funzionamento e di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato

Associazione Emigrati Umbri all'estero: ben 45mila euro.

Perugia - Chiesetta di Monteluce adeguamento anti-sismico 300mila euro.

Minimetrò: sono previsti per il sostegno alla mobilità alternativa 1,5 milioni di euro per il 2019 e altrettanti per il 2020 al Comune di Perugia per i costi di gestione della metropolitana di superficie perugina.

Politiche giovanili: 70mila euro.