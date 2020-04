Morroni convoca i sindaci e operatori del Parco del Monte Cucco: "Non vi lasciamo soli, fondi per rilanciare turismo"

“Dobbiamo farci trovare pronti quando finirà la fase di difficoltà legata all’emergenza sanitaria. La Regione mette a disposizione un pacchetto di misure straordinarie di sostegno, in aggiunta a quelle statali, per assicurare liquidità alle imprese e che andranno anche a potenziare la promozione turistica dell’Umbria, bella e sicura": con queste parole il vice-presidente della Giunta regionale, Roberto Morroni, ha rassicurato i sindaci e gli imprenditori del territorio del Parco del Monte Cucco - già gravato pesantemente dalla crisi economica e sociale - che ha nei suoi punti di forza irrinunciabili il turismo. Collegati in video-conferenza c'erano i sindaci di Costacciaro, Andrea Capponi, di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato, di Scheggia e Pascelupo, Fabio Vergari, e di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, e, per l’Associazione operatori del Parco del Monte Cucco, la presidente Francesca Fantozzi, Luca Fugnanesi e Celestino Diamantini.

“Abbiamo davanti una sfida importante che va affrontata ponendoci l’obiettivo della crescita”, ha detto Morroni rivolgendosi ai rappresentanti degli operatori economici che avevano manifestato preoccupazioni e difficoltà dovute al calo dei fatturati e alle incertezze sui tempi della ripartenza “La Regione è al vostro fianco e pronta ad ascoltare e ad accogliere istanze e contributi fattivi – ha sottolineato – Gli aiuti dovranno servire per diventare più forti, spingendo sulla qualità, la digitalizzazione e in modo particolare sull’aggregazione, indispensabile per il rilancio di un territorio come questo, dalle grandi potenzialità e che da troppo tempo stenta a trovare prospettive di crescita”.