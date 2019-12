Regione, eletta presidente commissione Sanità e Welfare: "Niente slogan, ma solo soluzione per i cittadini"

Ufficialmente insediata anche la Terza Commissione consiliare: 'Sanità e Servizi sociali'. Eletta alla presidenza Eleonora Pace (Fratelli d’Italia) e alla vice presidenza Michele Bettarelli (Pd). L'esponente della maggioranza di centrodestra ha ribadito che la propaganda di parte e gli slogan politici saranno messi al bando: "La responsabilità importante nel trattare materie che incidono molto sulla vita dei cittadini e che vanno affrontate nella massima unità di intenti, nel rispetto delle posizioni sia della maggioranza che da parte dell’opposizione. Non ci sarà spazio per la propaganda politica ma sarà fatto un lavoro serio, nell’interesse dei cittadini”. Oltre a Pace (presidente) e Bettarelli (vice presidente) la Terza Commissione è composta da: Paola Fioroni, Valeria Alessandrini, Francesca Peppucci e Valerio Mancini (Lega), Tommaso Bori (Pd) e Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria).