Regione, nessun taglio alla protezione civile. La Tesei presenta il piano di rilancio che piace ai "soccorritori"

La protezione civile in Umbria è e resta fondamentale per l'amministrazione della Presidente Donatella Tesei. Nel bilancio 2020 saranno messe tutte le risorse possibili rispetto a quelle previste (briciole) per lo stesso anno dalla passata Giunta. La Tesei e la sua Giunta hanno voluto smentire e cancellare le polemiche sui presunti tagli alla protezione civile regionale.

“Con il bilancio di previsione 2020 - ha spiegato la Tesei - ci saranno risorse certe pari a 420mila euro in tre anni, a fronte di una situazione di estrema difficoltà, visto che nel bilancio di previsione 2020, predisposto dalla passata Giunta regionale, si prevedevano appena 19mila euro”. Le cifre sono state al centro dell'incontro tra la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e una delegazione della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione civile della Regione Umbria, guidata dal presidente, Giuliano Santelli. Quest'ultimo ha promosso il piano della Giunta per l'immediato e per i progetti futuri: “Non possiamo non rimarcare positivamente – ha dichiarato Santelli, al termine dell’incontro - il fatto che la presidente Tesei ha preso precisi impegni che rilanciano il sistema di Protezione civile regionale nel suo complesso”.

La Giunta, dunque, smentisce le strumentalizzazioni politiche registrate negli ultimi giorni e ha ribadito "la convinta volontà dell’esecutivo regionale di consentire al volontariato regionale di poter svolgere una seria programmazione delle proprie attività, grazie alla certezza delle risorse". Impegni che la stessa presidente Tesei aveva annunciato anche in occasione di iniziative svolte nel corso della campagna elettorale per le recenti elezioni regionali.

Oltre alle risorse destinate al sistema del volontariato la presidente Tesei ha anche informato che saranno stanziati circa 950.000 euro per il funzionamento del Servizio Regionale di protezione civile per il triennio 2020-2022. E’ stato inoltre confermato l’impegno dell’assessore alla Sanità per verificare la possibilità della gratuità delle visite mediche per i volontari, e della presidente Tesei, nel rapporto con le Fondazioni Bancarie Umbre, per la realizzazione di un progetto organico di Colonna Mobile Regionale.