Nomine & Poltrone - La Tesei ha scelto i manager per gestire le partecipate Ater, Agenzia Forestale e Casa di Riposo

Tempo di nomine per società partecipate dalla Regione dell'Umbria. Per l’Afor (Agenzia forestale regionale) è stato nominato l’Amministratore Unico Manuel Maraghelli, nato a Città di Castello nel 1975, laureato in Scienze Politiche e con un Master in management degli appalti pubblici. Manager privato con esperienza ultradecennale, con esperienze manageriali nell’agroalimentare e nel settore delle gare pubbliche e private.

Come consigliere dell’Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) la nomina è ricaduta sull’avvocato Emiliano Napoletti, classe 1970, nato a Terni, con molteplici esperienze nel settore dei contratti d’impresa, operazioni societarie, contenzioni e riscossioni crediti nonché riorganizzazione governance di enti pubblici.

Infine la nomina del consigliere di amministrazione dell’Azienda di Servizi alla persona Andrea Rossi di Assisi (Casa di riposo). Ad essere scelta è stata la Fernanda Fioroni, nata nel 1973 ad Assisi, già con lunghe e numerose esperienze come funzionario di aziende private e responsabile dell’accounting estero presso una delle principali aziende umbre.