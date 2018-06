Reddito di cittadinanza, Marini contro Di Maio: "Non può prendere i fondi europei già assegnati alle Regioni"

La domanda, nei giorni della gestazione del contratto di governo tra Lega e Movimento 5Stelle, era particolarmente ricorrende: e le coperture? Valido per tutto, dalla flat tax al reddito di cittadinanza. E proprio su uno dei temi principali dei cinquestelle arrivano le prime scintille tra la presidente regionale Catiuscia Marini e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: “Leggiamo Di Maio intende avviare il reddito di cittadinanza utilizzando le risorse Fondo Sociale Europeo-Plus". E allora? "Le Regioni sanno bene – dichiara Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e coordinatrice della commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - quanto sia utile rafforzare le politiche di inclusione sociale e sostegno al reddito dei disoccupati, in particolare dei più giovani”. Quindi, prosegue la governatrice, "il Governo deve prevedere risorse finanziarie aggiuntive e non sostitutive di quelle già assegnate dal Fondo sociale europeo per le finalità regionali e territoriali di politiche attive del lavoro, formazione professionale, lotta alla povertà, potenziamento dei servizi territoriali”.

E ancora: “Se così non fosse – prosegue Marini -, in realtà non si tratterebbe di ulteriori risorse che verrebbero richieste all’Europa, ma si tratterebbe invece di risorse già assegnate che verrebbero sottratte alle Regioni e a tutte quelle politiche locali per il lavoro, l’inclusione sociale, i percorsi di reinserimento dei disoccupati e cassa integrati”. In conclusione: “Siamo pronti al confronto con il Ministro – conclude la coordinatrice della commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni - auspicando che ci si impegni per rafforzare le risorse per il sostegno al reddito e non per cancellare gli interventi che già si realizzano territorialmente per le politiche attive del lavoro”.