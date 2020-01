I redditi dichiarati dei nostri politici eletti in Umbria al Senato e alla Camera

Emma Pavanelli non è soltanto l'ultima della pattuglia umbra ad essere entrata in parlamento - grazie ad una strana anomalia della Sicilia dove i 5 Stelle hanno ottenuti più seggi che candidati a disposizione - ma è anche l'ultima per reddito dichiarato. Nella pagina della novella senatrice - sul sito del senato - è stata pubblicata la sua dichiarazione presentata nel 2019 e relativa al 2018. Poco più di 3mila 500 euro in 12 mesi. Ora con l'elezione a Palazzo Madama quei 3mila 500 euro li gudagnerà, tra indennità e benefit vari, in 8 giorni. Non male. Insomma è una dei pochi italiani che può ricordare con le lacrime gli occhi (di felicità) l'anno appenna passato. La stessa cosa si può dire di altri deputati, alla prima elezione della loro vita, che sono passati da un reddito di 20mila a 80mila. Non tutti però hanno dato il consenso per la pubblicazione dei dati. Ecco dunque quanto hanno dichiarato - fonte siti Camera.it e Senato.it consultabili da tutti - i nostri rappresentanti eletti nel 2018.

Franco Zaffini (Fratelli d'Italia: 105,944 euro - Lucidi (prima 5 Stelle, ora Lega) 103.689 euro (documentazione del 2018, non è presente quella del 2019, potrebbe non aver dato consenso per la pubblicazione) - Luca Briziarelli (Lega) 80.187 euro - Leonardo Grimani (prima Pd e ora Italia Viva) 21mila (documentazione del 2018, non è presente quella del 2019, potrebbe non aver dato consenso per la pubblicazione) - Valter Verini (Pd) 88.930 - Virginio Caparvi (Lega) 79.964 euro, Riccardo Marchetti (Lega) 26.146 euro (documentazione del 2018, non è presente quella del 2019, potrebbe non aver dato consenso per la pubblicazione2), Catia Polidori (Forza Italia) 103.104 euro - Anna Ascani (Pd) 98.471 - Tiziana Ciprini (Movimento 5 Stelle) 97.362 - Filippo Gallinella (Movimento 5 Stelle) 97.337 - Emma Pavanelli (Movimento 5 Stelle) 3517,94 euro (eletta il 31 luglio 2019) - Nadia Ginetti (prima Pd e Italia Viva) 110.161 euro - Raffaele Nevi (Forza Italia) 112.605 - Fiammetta Modena (Forza Italia) 140.163 - Donatella Tesei (Lega) 185mila euro.