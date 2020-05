La proposta del deputato Marchetti al Governo: "Sì agli spostamenti fuori regione nei comuni di confine"

“È necessario che il governo si attivi per consentire ai cittadini che risiedono nei comuni al confine tra due regioni gli spostamenti interregionali”: la richiesta porta la firma sia dell'onorevole della Lega, Riccardo Augusto Marchetti e il Consigliere della Lega della Provincia di Arezzo e del comune di San Sepolcro, Alessandro Rivi.

“Nell’Alto Tevere Umbro - ha spiegato Marchetti - ci sono tante realtà di confine che sono isolate: nei piccoli comuni umbri adiacenti alla Toscana, seppur sia ripresa per alcuni settori l’attività, ci si trova a fare i conti con un significativo calo di profitto nei negozi e nelle aziende a causa del decreto governativo che impedisce spostamenti tra regioni. È opportuno

che l’esecutivo predisponga una normativa ad hoc per regolamentare gli spostamenti nelle realtà di confine - ha proseguito Marchetti - pertanto ho presentato un ordine del giorno per impegnare il governo ad attivarsi nel merito quanto prima. È del tutto evidente che non è il confine territoriale a garantire la sicurezza sanitaria".

Per gli esponenti leghisti consentire lo spostamento dei cittadini che vivono al confine tra due regioni, nel pieno rispetto di tutte le norme anti-contagio, non comprometterebbe in alcun modo la salute pubblica, e permetterebbe invece a molte attività di ripartire realmente, oltre a dare la possibilità a familiari e parenti residenti in regioni adiacenti di ricongiungersi dopo settimane di lontananza.