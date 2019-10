Regionali, Europa Verde lancia l'idea di un corso universitario green: "Un master su emergenza climatica"

"Contribuire all'attivazione di un master di formazione sull'emergenza climatica": l'idea porta la firma dello storico esponente dei Verdi, Angelo Bonelli, ma il progetto sarà portato avanti dalla lista di Europa Verde che appoggia il candidato del centrosinistra Vincenzo Bianconi. Obiettivo: avere giovani formati e pertanto competitivi nel mondo su un tema che sta diventando la vera sfida del futuro.

“Oggi, – spiega il coordinatore nazionale dei Verdi, – lanciamo la proposta di creare, presso l’Università di Perugia, un Master di formazione sull’emergenza climatica, così da avere giovani formati e pertanto competitivi nel mondo su un tema che sta diventando la vera sfida del futuro.

"Crediamo in loro e nelle loro capacità: siamo certi che, con un’adeguata preparazione, saranno in grado di elaborare soluzioni in grado di vincere la sfida. L’Umbria è una regione estremamente importante. È questa la ragione per cui noi di Europa Verde Umbria vogliamo rilanciare un progetto ecologista proprio qui, in un luogo che non è solo il nostro polmone verde, ma custodisce il tesoro delle tipicità enogastronomiche, della storia, della cultura del Paese”.